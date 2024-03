A Venezia | per un motivo prezioso

(Di martedì 26 marzo 2024) Dal 18 aprile al 18 giugno, gli spazi di Oficine 800 sul canale della Giudecca, ospiteranno The Prince of Goldsmiths, Rediscovering the Classics, una mostra retrospettiva pronta a far scoprire al pubblico tutta l'eredita?, la storia e l'artigianalita? della maison

“Il conflitto in Ucraina ha impattato sui porti veneti . In particolare, da Mariupol abbiamo sempre importato materiale siderurgico. Inizialmente Venezia ha visto calo dei traffici per difficoltà di ... (sbircialanotizia)

Una borsa e un trolley sono stati abbandonati da due turisti cinesi sopra le passerelle per l'acqua alta. I due erano stati già richiamati poco prima dagli agenti della polizia locale per aver ... (ilgiornaleditalia)

R.Illy, 'fiammata inaudita per cacao ma ok prezzi per la Pasqua' - Al contrario, "se il cacao dovesse restare a 10mila dollari ci saranno ulteriori rincari". In altre parole per le imprese "l'effetto di quanto sta avvenendo è vivere alla giornata cercando di ...ansa

Verso il 28 aprile: si è svolto oggi un incontro tecnico in Patriarcato - Nel pomeriggio di oggi si è svolto in Palazzo Patriarcale, presso la “Sala Tintoretto”, un tavolo di confronto tecnico convocato dal Prefetto di Venezia dott. Darco Pellos a cui hanno preso parte il P ...genteveneta

Professioni, collaborazione tra pubblico e privato strategica per aumentare presenze donne in discipline Stem - Nuovo appuntamento del ciclo "Quando la sostenibilità incontra…" Cosa fare per rendere l’Italia più competitiva nel rapporto tra donne e discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).adnkronos