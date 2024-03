A Napoli l’Italian Comedy Festival 2024 | omaggio a Totò e Charlot | maestri della risata

Asia in ebollizione: Filippine, India, Vietnam, ecc. temono attacchi cinesi. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - Che tessono tra loro uno stretto rapporto durato quaranta anni. Lui è Armando De Stefano (1926/2021), professore accademico e pittore, che, partendo da Napoli (Capodimonte e l'Archeologico), è ...agenziaradicale

leggi le altre "Poesì" - Che tessono tra loro uno stretto rapporto durato quaranta anni. Lui è Armando De Stefano (1926/2021), professore accademico e pittore, che, partendo da Napoli (Capodimonte e l'Archeologico), è ...agenziaradicale

Tra sacro e voglia di rinascita, ecco le mostre da vedere questa settimana - L'arrivo della primavera e la settimana che porterà molti di noi a festeggiare la Pasqua cristiana sono il pretesto per gettare uno sguardo su alcune mostre in corso in cui sono protagonisti il Sacro ...itinerarinellarte