A Mosca… cieca

(Di martedì 26 marzo 2024) Siamo sicuri che a colpire il teatro a Mosca sia stata l’Isis? La fretta degli Usa di discolpare l’Ucraina non è un po’ sospetta?Vito Cammaranavia email Gentile lettore, in effetti gli Usa hanno “assolto” Kiev quando ancora le canne dei fucili fumavano e nessuno l’aveva accusata: excusatio non petita… Il sospetto avanzato da Putin non ha prove al momento. La rivendicazione è dell’Isis-Khorasan, ala scissionista dell’Isis. Quest’ultimo avrebbe buoni motivi, perché furono i russi a sgominare il Califfato. Appena arrivati in Siria, distrussero 500 autobotti dirette in Turchia, dove l’Isis indisturbato vendeva il greggio siriano. Putin disse: “Strano, l’America vede una goccia d’acqua su Marte e non vede un fiume di petrolio nel deserto”, ironizzando sul palese gioco di connivenze tra Isis e Usa. C’è un filo che unisce i terroristi agli Usa o ad altri Paesi nella strage di Mosca? Finora ...