A fuoco la moschea di Casapulla | nel Casertano | l’incendio nella sala della preghiera

Le restrizioni decise dal Cogat potranno essere ulteriormente inasprite nel corso del mese del Ramadan. In tutta Gerusalemme è stata potenziata la sicurezza per prevenire attacchi dei sostenitori di ... (ilgiornale)

Roma, 12 marzo 2024 – “La protezione dei civili deve essere garantita in ogni momento, in linea con il diritto internazionale. In questo momento c'è solo un modo per ripristinare un flusso adeguato ... (quotidiano)