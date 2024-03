A Forcella un Centro giovanile nel ricordo di Annalisa Durante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo spazio comunale “Piazza” intitolato ad– la 14enne vittima innocente di uno scontro a fuoco tra gruppi criminali nel cuore di– diventerà une sarà inserito nella Rete dei Centri Giovanili del Comune di Napoli. Il progetto dell’Amministrazione sarà presentato domani, mercoledì 27 marzo, in occasione delle iniziative per il ventennale della morte della giovane, in programma alle ore 10.00 nella chiesa di San Giorgio Maggiore e alle ore 11.00 proprio nello spazio di via Vicaria Vecchia. La realizzazione di unè stata proposta con una delibera di Giunta, approvata il 21 marzo scorso su iniziativa del ...