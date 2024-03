A Como si naviga “ibrido“

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) La nuova stagione turistica ha portato in regalo al lago diuna motonave ibrida, alimentata anche attraverso l’energia elettrica. "Questa nuova imbarcazione porterà benefici per l’ambiente attraverso una riduzione delle emissioni inquinanti e una maggiore silenziosità - spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi - Stiamo promuovendo un nuovo modo di intendere lazione interna, sempre più sostenibile, con ricadute positive per residenti e visitatori e un ulteriore valore aggiunto per l’attrattività turistica di tutta l’area". Lo scorso anno sono stati oltre 6 milioni i turisti che hannoto sul lago di, con un incremento del 19% del numero di passeggeri, soprattutto grazie ai turisti stranieri.