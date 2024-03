A chi parla Luca De Meo? La lettera del ceo di Renault ricorda l’elettrico all’Europa delle armi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) di Carblogger E’ una Europa debole quella cui scrive il ceo del gruppoe presidente di turno dell’associazione dei costruttori europei (Acea), a nome di un’industria dell’auto sotto stress per “affrontare tutte le sfide tecnologiche e geopolitiche del momento”. Qui la suaaperta, alla vigilia di elezioni che potrebbero cambiare la geografia politica dell’Europa e dopo la decisione presa dal governo comunitario di vietare dal 2035 sul continente la produzione di veicoli con motori endotermici.attuale perché la prossima intenda,delancia una proposta. Ne sintetizzo il senso a modo mio: siccome le acque non si apriranno per far passare la transizione energetica e anzi da una parte gli Stati Uniti e dall’altra la Cina difendono artificiosamente il mercato a casa loro e ...