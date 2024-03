A che punto è il maxi impianto di biometano?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)dinelle campagne fra Gorgonzola e Melzo, “rumors“ su contatti in corso fra la società e le aziende agricole d’area, il Movimento cinque stelle in Regione incalza e interroga: "Si diano informazioni sullo stato dell’iter, sulla tipologia di rifiuti che verrà trattata e sullo stato dell’arte circa l’aggiornamento del Programma regionale energia ambiente e clima, in particolare per quanto riguarda l’individuazione di criteri localizzativi degli impianti". L’interrogazione, presentata nei giorni scorsi dal pentastellato Nicola Di Marco, riapre il “caso“ e rinfocola il dibattito. Sia a Gorgonzola che a Melzo, nei mesi scorsi, erano state approvate infatti mozioni contro il progetto. Non entra nella querelle A2A. Che tuttavia chiarisce: "Un progetto attualmente ancora in fase di sviluppo preliminare, per il quale, ...