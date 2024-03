A Baltimora è crollato un ponte | colpito da una nave cargo Le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2024) Unaportacontainer ha urtato il Francis Scott Key Bridge a, negli Stati Uniti, e lo ha fatto crollare. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima dell'una e trenta di notte ora locale. Vengono segnalate persone e veicoli in acqua. Ilera lungo circa 2 chilometri e mezzo. Almeno sette veicoli, incluso almeno un camion, sono precipitati in acqua, e atrettante persone risultano al momento disperse: lo hanno reso noto i Vigili del fuoco della città, come riporta Abc News. Lache ha urtato ilha preso fuoco ed è affondata.