44enne emiliano stupra 4 anziane tra gli 80 e i 96 anni e filma gli abusi

(Di martedì 26 marzo 2024) Un uomodi 44è stato accusato di aver molestato sessualmente quattro donne tra gli 80 e i 96: è successo in provincia di Bologna, dove le autorità locali hanno arrestato l’ex dipendente di una casa di cura per aver abusato di quattro ospiti della struttura in cui lavorava, prima come operatore sanitario e poi come addetto alle pulizie. Gli eventi si sono svolti prima del luglio 2023, quando l’uomo è stato licenziato. Secondo quanto scoperto finora dalle indagini, condotte dal commissariato di Imola, l’uomo avrebbe approfittato dello stato di fragilità delle vittime per abusare di loro: tutte e quattro le donne soffrivano infatti di decadimento cognitivo e di altre patologie che compromettevano la loro capacità di reazione. Vi ...