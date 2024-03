3M toglie la plastica dall' imballaggio dei pacchi grazie ad un nuovo materiale a base di carta

(Di martedì 26 marzo 2024) È fatto dikraft e il rivestimento interno ha un’imbottitura, anch’essa in, per proteggere gli articoli da spedire da urti e cadute. Resiste anche all’umidità....

Voler essere Ken è un capriccio. La storia del corpo e dell'anima di R.A.: si sottopone a 59 interventi di chirurgia plastica per somigliare a Ken di Barbie, conquistare il ... In India fanno un'operazione, vietata nel resto del mondo, che toglie con il laser la pigmentazione ...

'Gaddi l'uomo giusto per il futuro di Como'. Tra Ticosa, tariffe, Rapinese e visione di città intervista al grande tessitore politico, ...: Con me scomparvero sedie di plastica e ombrelloni di parcheggiatori semi abusivi. Il Comune era ... col badile in mano, fare le pulizie, ma possibile che non ci sia riconoscenza verso chi toglie dalla ...