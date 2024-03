26 marzo 2012 | un uomo nel punto più profondo del mare | la Fossa delle Marianne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 262024 – Se vi siete mai chiesti qual è e dove si trova ilpiùdella Terra, sappiate che esiste, è neldegli abissi e ha un nome: la. Si trova a 6,8 miglia sotto l'oceano Pacifico. Era il 26delquando James Cameron, il regista di Titanic, raggiunse la meta. Esattamente alle 07:52 ora locale (le 23:52 del giorno prima in italia). Su Twitter scrisse: “Sono appena arrivato nelpiùdell'oceano. Toccare il fondo non è mai stato così bello”. La discesa è durata circa tre ore. La missione del regista era quella di raccogliere dati, campioni e filimmagini. La preparazione per la spedizione è durata ...