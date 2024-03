16enne scappa da un controllo della polizia | ma poco dopo si ferma la macchina

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 26 marzo 2024) Un giovane ragazzo prova a fuggire dalla, ma la sua fuga sipochi metri più avanti per un imprevisto Nel mondocronaca appaiono talvolta dei fatti che si aggirano tra la criminalità – a vari livelli – e l’esilarante. L’ultimo fatto avvenuto nella cittadina belga di Willebroek rientra a pieno nell’ultima categoria. Un giovane a guida di un’auto sportiva si stava divertendo viaggiano ad alta velocità insieme a un amico. La loro estasi, però, si è presto trasformata in terrore quando si sono ritrovati davanti una. Invece di rallentare cercando di passare in osservato, questi hanno deciso di superarla attirando maggiormente la loro attenzione. Quando le autorità se ne sono rese conto, hanno provato arli senza successo. Auto ...