10eLotto | si festeggia in tutta Italia | oltre 30mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 26 marzo 2024), siin. Una delle ultime estrazioni ha regalato delle vincite da capogiro. Un totale che supera i. Andiamo a vedere nel dettaglio Sempre più persone riescono con il(che ricordiamo ha due tipi di giocate: quella legata al Lotto e quella istantanea ogni 5 minuti) a regalarsi dei momenti di gioia. Non sono somme che cambiano la vita, ribadiamo, ma per l’importo che danno ti permettono di sognare di fare qualcosa che fino a quel momento non si aveva la possibilità di fare., ecco le vincite delle ultime estrazioni (AnsaFoto) – Ilveggente.itMagari un bel viaggio in un posto che uno desidera di vedere, magari una macchina. O un bel regalo alla moglie o ai figli. Insomma, del denaro assai utile – ...