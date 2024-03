Zero controlli e il giallo dei soldi Le falle di Putin e dell' attentato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nonostante le rivendicazioni'Isis, sulla cui autenticità non sembrano esserci dubbi, qualcosa non torna nell'di venerdì sera a Mosca che è costato lavita a 137 persone e ferito altre 180. Incongruenze e dubbi che non contribuiscono a definire con chiarezza il perimetro di quanto accaduto, forse anche a causaa disinformazione russa e, in alcuni casi, dallo choc per il ritorno del gruppo terroristico, che ha colpito anche l'opinione pubblica occidentale. Tra i punti oscuria strage c'è sicuramente la facilità con cui gliri sono riusciti ad entrare al Crocus City Hall, aprire il fuoco contro civili inermi, appiccare un incendio e poi scappare, senza troppa fretta, usando la stessa auto parcheggiata poco lontano. Il tutto senza essere mai fermati o intercettati dalla ...