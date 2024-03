Zelensky | 190 missili russi in 7 giorni

(Di lunedì 25 marzo 2024) 7.00 "Laa ha lanciato quasi 190, 140droni Shahed e 700 bombe aeree contro l'Ucraina nell'ultima settimana" L'ha detto il presidentenel suo discorso alla nazione, spiegando che sono in corso lavori di ripristino delle infrastrutture energetiche dopo i raid del 22 marzo. In alcune regioni la fornitura elettrica è stata ripristinata. Mentre più di 200mila case rimangono tutt'ora senza luce nella città e in un distretto dell'oblast di Kharkiv.

