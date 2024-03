Youth Puglia Ballet Company | dopo il successo di Brindisi giovedì santo al Teatro Kismet Opera di Bari con Osmosis

Puglia: al via Arts of the future, arti, competenze e connessioni mondo lavoro - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - Al via da 'Arts of the future - Arti, competenze e connessioni per il mondo del lavoro', iniziativa realizzata nell'ambito di Percorsi d'impresa in coll ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Torna il bando Coop Youth Experience per i campi di Libera Terra - C'è tempo fino al 15 maggio per partecipare al bando che sosterrà la partecipazione dei giovani ai campi estivi di Libera Terra sui terreni confiscati alle mafie ...vita

Al Palaboxe di Latina l’Interregionale Lazio-Puglia-Toscana - LATINA – Nel fine settimana la Boxe Latina torna ad organizzare eventi in casa. L’appuntamento al Palaboxe di via Aspromonte è per questo sabato 16 marzo. Dalle 17 torneo interregionale Lazio – Puglia ...radioluna