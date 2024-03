Yellu Santiago | La sensazione a Getafe è del 2004

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 25 marzo 2024) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: De Segunda RFEF a estrenarse como goleador en Primera División en apenas unos pocos meses. Así es el fútbol. A Jesús, más conocido como ‘’, la vida le ha cambiado en un visto y no visto. De no contar demasiado para un Valencia que le dejó ir a ser un futbolista que va ganando importancia en un Primera como el. Una carrera meteórica. Después de debutar con el primer equipo del Valencia, allá por la temporada 21-22, su progresión parecía haberse quedado algo estancada. Se afincó en el filial che y vio como el club promocionaba a otros compañeros como Javi Guerra o Fran Pérez hasta ser titulares con los ‘mayores’. No así unque tuvo que esperar hasta que su momento llegara. Y así ...