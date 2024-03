Xbox Series X|S | le vendite preoccupano alcuni publisher | secondo un noto analista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Unimportante ha ammesso di non sapere perché si prende la briga di supportareXS, visto che la maggior parte dellesono realizzate su PS5 e PC. Questo almeno è quanto ha affermato Christopher Dring. A condividere questa informazione, decisamente poco positiva nei confronti della divisione gaming di Microsoft, è stato il giornalista di gamesindustry.biz, che ha rivelato di aver sentito alla GDC 2024 cheteam di sviluppo esono preoccupati dallerealizzate daX eS, in particolar modo in Europa. Il giornalista eddel mondo dei videogiochi ha aggiunto che sono state in particolar modo due le compagnie che hanno espresso queste preoccupazioni, ...

In questi giorni si sta discutendo a più riprese di GTA 6 e della presenza o meno di una modalità a 60 FPS, con uno sviluppatore di Rockstar Games che ha suggerito la presenza di una modalità con i ... (game-experience)

Jyamma Games ha pubblicato un nuovo trailer di Enotria : The Last Song , dove ha rivelato la nuova data di uscita del gioco, fissata nella giornata del 21 Agosto 2024 su PlayStation 5 e PC tramite ... (game-experience)

Mortal Kombat 1 in super offerta su Amazon da 28 euro ancora per poche ore - Su Amazon sono in offerta la Standard, la Premium e la Collector's Edition di Mortal Kombat 1 con uno sconto massimo del 60%.everyeye

Secondo quanto riferito, la console di gioco portatile Xbox è in dirittura d'arrivo per un lancio nel 2026 - Jez Corden, una fonte rinomata per le fughe di notizie relative a Xbox, ha confermato che Microsoft ha intenzione di lanciare una console di gioco portatile. Tuttavia, è nelle prime fasi di sviluppo e ...notebookcheck

Xbox, prima o poi i giochi arriveranno tutti su PS5 stando a quanto sentito alla GDC 2024 - Il giornalista Christoper Dring ha sentito voci molto preoccupanti per Xbox uscire dalla GDC 2024, con il mercato delle console di Microsoft che si è appiattito.multiplayer