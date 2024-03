X-Men | Lashana Lynch sul futuro di Maria Rambeau nel MCU | “C’è grande incertezza”

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha parlato del suonel MCU dopo lo scioccante cameo diin The Marvels e alla luce dell’attesa introduzione degli X-Men nell’Universo Marvel. L’attrice ha detto che c’è moltaa riguardo, di non avere ancora discusso con gli Studios se il personaggio si unirà alla squadra o meno, ma di essere molto emozionata riguardo alle svolte future, anche se non sa ancora quandotornerà nel MCU. Ecco cosa ha dichiarato a ComicBookMovie: “Voglio dire, anche questa frase mi fa pensare: “Lo sono? Non è una frase che mi è stata rivolta; non ne abbiamo parlato. Mi sono immerso per, credo, un giorno. Credo di aver lavorato un giorno su quel film, il che è assurdo per un film di così...

