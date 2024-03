WTA Miami | vittorie di Swiatek | Gauff e Pegula nel terzo turno Eliminata Naomi Osaka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ritmo incessante quello degli incontri del tabellone femminile del WTA1000 di. La pioggia in questi giorni sta mettendo a dura prova organizzatori, primattori e primattrici in campo. Pertanto, anche la gestione dei momenti è fondamentale. Da questo punto di vista, la n.1 del mondo Igaha dovuto fare appello a tutte le proprie risorse per avere la meglio sulla ceca Linda Noskova (n.31 WTA), visto lo score di 6-7 (9) 6-4 6-4. La polacca ha saputo stringere i denti e sul proprio cammino negli ottavi di finale giocherà contro la russa Alexandrova (testa di serie n.14) che ha piegato nel derby Pavlyuchenkova (n.21 del seeding) per 6-4 3-6 6-3. In due set, invece, le affermazioni delle due americane Cocoe Jessica(n.3 del mondo) non ha avuto particolari problemi per far ...