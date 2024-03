WTA Miami | Jasmine Paolini e Sara Errani al secondo turno di doppio | battute Mihalikova e Watson

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)avanzano aldel torneo didi. Le due azzurre hanno la meglio in tre set sulla slovacca Terezae la britannica Heathercon il punteggio di 6-3 3-6 10-5 e ottengono il pass per sfidare Laura Siegemund e Yifan Xu, ottave giocatrici del seeding. Primo set in cui le azzurre provano a partire subito con il piede sull’acceleratore, conquistando il break alla prima occasione utile.vengono raggiunte subito dopo, ma le occasioni fioccano da una parte e dall’altra: nel sesto game la coppia italiana mette nuovamente la freccia e, dopo essersi difese dal killer point, portano la frazione a ...