WTA Miami 2024 | Sara Errani e Jasmine Paolini volano ai quarti in doppio!

(Di lunedì 25 marzo 2024) Prosegue la marcia dinel tabellone difemminile deiOpendi tennis: la coppia azzurra negli ottavi regola il duo accreditato dell’ottava testa di serie e composto dalla tedesca Laura Siegemund e dalla cinese Xu Yifan con un perentorio 6-4 6-1 maturato in un’ora e mezza di gioco. Mercoledì neidi finale le italiane affronteranno la vincente del match tra le cinesi Wang Xinyu e Zheng Saisai e le russe Ekaterina Alexandrova ed Irina Khromacheva, previsto domani. Nel primo set le azzurre centrano il break in apertura al deciding point e poi confermano lo strappo, allungando sul 2-0. Anche terzo e quarto game vanno al punto decisivo ed in entrambi i casi sono la tedesca e la cinese a spuntarla, ...