William e Kate Middleton | famiglia riunita per le vacanze di Pasqua

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo l'annuncio shock del tumore, il principe e la principessa del Galles potrebbero trasferirsi per qualche settimana nella loro casa di campagna, nel Norfolk, sfruttando le lunghe ferie scolastiche di George, Charlotte e Louis

(Adnkronos) – William ha messo da parte il 'problema Harry' per stare vicino a Kate nella sua battaglia contro il cancro. Una fonte vicina alla famiglia reale ha riferito al Telegraph che il ... (webmagazine24)

William ha messo da parte il " problema Harry" per stare vicino alla moglie Kate nella sua battaglia contro il cancro. Una fonte vicina alla famiglia reale ha riferito al Telegraph che il principe e ... (iltempo)

Kate e il tumore, la (toccante) promessa di William ai genitori della principessa: il segreto svelato - Kate Middleton nei giorni scorsi, dopo due mesi di convalescenza e a tre mesi dall'ultima apparizione per la messa di Natale, ha sorpreso tutti con la pubblicazione di un video in cui per ...leggo

"Il video di Kate Middleton fatto dall'intelligenza artificiale": l'indizio nascosto in un vecchio filmato - Un annuncio che ha scosso il mondo intero e ha persino moltiplicato le notizie dedicate alla moglie di William, principe di Galles e figlio di re Carlo III d'Inghilterra (a sua volta malato di cancro) ...corrieredellosport

Kate Middleton e William presto lontani da Windsor: "Annullati gli impegni" - Il nome di Kate Middleton rimbalza da un sito all'altro. Da quando la futura regina ha annunciato che le è stato diagnosticato un cancro, ...iltempo