Wax inaugura un nuovo percorso con il singolo Primo al mondo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024)alè ildell’ex Amici wax, che apre così uninedito Un animo dal forte temperamento, una forte creatività, un mix di contraddizioni che uniscono ironia, melanconia e voglia di emergere attraverso le sue parole in musica, tutto questo è wax che torna con une una nuova immagine dopo l’EP omonimo uscito in seguito alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, nel quale ha mostrato da subito un grande talento. Ilche apre questoal, in uscita il 29 marzo per Warner Music Italy, ed è scritto a quattro mani con Andrea Bonomo e prodotto da Renzo Stone. “Spesso quando si è giovani ci si ...