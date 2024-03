Volley | Milano rimonta Piacenza da 0-2 e 17-19! La semifinalista si decide a gara-5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha sconfittoper 3-2 (28-30; 25-27; 25-23; 27-25; 15-6) nella-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto dimaschile. I meneghini si sono imposti indi fronte al proprio pubblico, recuperando da 0-2 e 17-19, riuscendo ad avere la meglio in una tiratissima serie ai vantaggi nel quarto set e dominando il tie-break. I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno così pareggiato i conti nella serie (2-2) e tutto sirà alla decisiva bella, che andrà in scena mercoledì 27 marzo al PalaBanca, nella tana dei Lupi. I biancorossi erano vicinissimi al chiudere la serie, ma proprio sul più bello sono crollati e ora la qualificazione alle semifinali verrà messa in palio in-5. Prestazione sopra le righe da parte di Yuki Ishikawa (20 punti) e ...