Volley | l’Italia ospiterà gli Europei 2026! Seconda volta consecutiva | in palio il pass per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) Glidimaschile si disputeranno in Italia. Il Bel Paese sarà infatti uno degli organizzatori della rassegna continentale per la, dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno (sconfitta in finale contro la Polonia dopo aver vinto il titolo nel 2021). Ad affiancare la nostra Nazione saranno Bulgaria, Finlandia e Romania, ma le finali si disputeranno all’interno dei confini italiani come è già successo nellaata edizione. Sarà una grande occasione per gli attuali Campioni del Mondo, che potranno giocare di fronte al proprio pubblico ancora una. La Federha deciso di ripresentare la candidatura, poi accettata della CEV, dopo il grande successo degli...