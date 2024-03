Viva Rai 2 | Fiorello parla del caso Santanché

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) In onda come sempre su Rai 2 A ‘Rai2!’ la settimana, anche quella di Pasqua, inizia all’insegna del buonumore., Biggio e Casciari, insieme al resto del cast, hanno dato il buongiorno con una nuova puntata ricca di musica e commenti ironici alle notizie del giorno. Si parte dalle ultime notizie provenienti da Bari., che ha ricevuto al glass anche la visita degli alunni dell’IC Ceglie Manzoni Lucarelli per il ‘Dantedì’, giorno dedicato a Dante Alighieri, ha commentato ilche ha coinvolto il governatore Emiliano e il sindaco Decaro: “Emiliano ha detto ‘io con Decaro dalla sorella del boss’. Polemiche, poi è arrivata la replica. Svelato l’arcano, la sorella del boss non era altro che Maria Concetta Springsteen. Sì, era quel boss!”. Si resta quindi sul tema politico e il focus si sposta su ...