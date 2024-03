Vittoria casalinga importante per la Ditar Smile Basket Benevento | battuto il Sant’Antimo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiinterna dellache si impone con il punteggio di 64-55 contro il Sorriso Azzurroed acquisisce altri due punti preziosissimi nella corsa ai playoff del campionato di Divisione Regionale 2. Primo quarto di gara giocato dai padroni di casa in maniera magistrale, ad alta intensità e con un gioco fluido e piacevole che permetteva di chiudere con il punteggio di 27-18. Secondo quarto caratterizzato, invece, da un calo fisico che dava la possibilità agli ospiti di rientrare in partita, e chiudere il secondo quarto ed il primo tempo sul 32-29. Nel terzo quarto, così come nell’ultimo tempo di gioco i ragazzi gialloblù hanno saputo gestire il vantaggio accumulato compiendo nel finale l’allungo decisivo, chiudendo la contesa con il punteggio finale di 64-55. ...

