(Di lunedì 25 marzo 2024) L'azzurro in campo nel successo dei Bucks su Oklahoma City, record interno stagionale per i Lakers ROMA -dinella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 18mila spettatori del Fiserv Forum, i Bucks non hanno traduto le attese, mettendo al tappet

Pallavolo Grosseto Under 13 e Under 14 a tutta randa! - Le farfalline-Brandine di Coach Elisabetta Alberti entrano in punta dei piedi agli ottavi di finale Under 13 conquistando l'ultimo posto disponibile. Vittoria casalinga per la Luca Consani nel Girone ...maremmanews

“Cerveteri, puoi farcela”: la Vittoria contro il Parioli carica tifosi e squadra - Ranucci, Piano e Bonelli consegnano tre punti preziosi in chiave salvezza alla squadra di Mister Caputo L’immagine emblematica della mattinata di ieri al Campo Enrico Galli è stato l’abbraccio finale ...terzobinario

Vittoria casalinga di Milwaukee, 3 punti per Gallinari - ROMA (ITALPRESS) - Vittoria casalinga di Milwaukee nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte ai quasi 18mila spettatori del Fiserv Foru ...italpress