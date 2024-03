Violenza | nella casa rifugio “Antonella Russo” nuovi servizi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 27 marzo alle ore 9.40 presso ladi accoglienza per donne maltrattate “Anto”, sarà inaugurato l’Appartamento di Pre-Accoglienza, attivato grazie al progetto ToBreakFree, realizzato grazie al contributo di Fondazione Prosolidar. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’accoglienza in emergenza delle donne vittime dicon relativi figli minori, prese in carico dallain situazioni emergenziali, come per esempio di notte, a seguito di percosse subite, dopo ricoveri in codice rosso etc., e quindi in condizioni di estrema fragilità, al fine sia di garantire loro uno spazio riservato e accogliente. Le Azioni del progetto ToBreakFree sono:– Start-up dell’appartamento Pre-AccoglienzaGrazie al contributo si è ristrutturato ed arredato ...