Violate le nuove norme L' Ue apre un' indagine su Alphabet | Apple e Meta

La Commissione Ue indaga su Apple, Google e Meta: avrebbero violato il Digital markets act - Secondo Bruxelles non rispettanno le nuove norme europee sul digitale in vigore da pochi giorni. Se le piattaforme non apriranno i loro sistemi a più concorrenza e innovazione, rischiano multe fino al ...ilfoglio

Guerra Russia Ucraina, perché la Nato teme un attacco di Putin e prepara nuove truppe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Russia Ucraina, perché la Nato teme un attacco di Putin e prepara nuove truppe ...tg24.sky

Jobs Act: ok alle tutele crescenti nelle piccole imprese - Ok della Consulta all’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese ...diritto