Vinicius scoppia a piangere in conferenza sul razzismo | “Ho sempre meno voglia di giocare a calcio”

milan: due nomi su tutti per il dopo giroud - Dal Portogallo, lì dove Gyokeres sta trascinando lo Sporting Lisbona a suon di gol (ben 36 in tutte le competizioni), confermano: il Milan è ...sportmediaset.mediaset

Vinicius scoppia a piangere alla vigilia della partita Spagna e Brasile: il motivo e le parole del calciatore - Vinicius Júnior, attaccante di grandissimo talento del Real Madrid, continua a fare i conti con spiacevoli situazioni di razzismo. Il calciatore brasiliano si è presentato in conferenza stampa alla ...calcioweb.eu

Vinicius in lacrime per il razzismo: 'Voglio solo giocare a calcio, ma devo lottare per tutti i neri del mondo' - Vinicius Jr scoppia in lacrime sul tema razzismo: `Voglio solo giocare a calcio, ma devo lottare per tutti i neri del mondo`. Momento di massima emozione e commozione pe.calciomercato