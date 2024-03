Vincenzo Schettini | il Prof della pagina “La fisica che ci piace” domani da Cattelan

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sono Nek, Linus, Vincenzo Schettini ed Edoardo Ferrario i primi ospiti di Alessandroa ”Stasera c’è…su Rai2”, il late night show in ondamartedì 26 marzo alle 23.35 su Rai 2. Molto atteso in particolare Schettini che con la sua“Lache ci” ha raggiunto quasi un milione di follower su Facebook. Avrà presto un suo programma in Rai. Mercoledì 27 marzo alle 23.20, invece, saranno presenti Dargen D’amico, Gigi Buffon e Gigi e Ross. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks. L'articolo proviene da Ildenaro.it.