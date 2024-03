Villongo | la strana storia del paese con 8 mila abitanti che punta 22 milioni al gioco online

(Di lunedì 25 marzo 2024) In Lombardia c’è undi 8in cui si giocano 22di euro ald’azzardo. Si chiama, è in provincia di Bergamo e il risultato risale al 2022. Ma nel 2023, e questo è ancora più strano, l’ammontare si è dimezzato. I numeri vengono dal Libro nero dell’azzardo realizzato da Federconsumatori e Cgil e oggi ne parla il Quotidiano Nazionale. In Lombardia la media annua di spesa tra i 18 e i 74 anni è di 1.287 euro. Nelsi viaggia oltre i 4euro a testa. «Ma nel 2023 sono venuti meno 11di giocate. Viene da chiedersi come mai ci sia questo flusso anomalo», dice Massimiliano Vigarani, l’autore dello studio. Un super giocatore? Secondo l’esperto queste cifre ...

