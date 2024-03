Viene travolta da una moto e sbatte contro un bus fermo alla fermata | soccorsa una donna

Travolgente Rimini nel derby con la San Marino Academy del campionato Under 15 di Serie C (7-0). Marcature multiple di Fabrizio Frati (doppietta) e di Illuzzi (tripletta). In gol anche Odino e ... (sport.quotidiano)

Roma, 21 marzo 2024 – scende dall’auto in panne , una donna anziana muore travolta sulla tangenziale est di Roma. È successo questa mattina, intorno alle 10.40, all'altezza dello svincolo A24, in ... (quotidiano)

Una Vuelle con poche idee Viene travolta da Reggio Emilia - Si parte. Chillo parte in palleggio e segna i primi due della partita. Non si sblocca la Vuelle che poi subisce il semigancio di Faye. Liberi per Totè. Tre rimbalzi di fila per gli ospiti che alla fin ...viverepesaro

Investe una coppia e fugge: arrestato 51enne, rifiuta l’alcol test. Gravissimi l’uomo e la donna travolti - L’incidente è avvenuto in una frazione di Onigo. Le vittime sono ricoverate in prognosi riservata negli ospedali di Montebelluna e Treviso ...ilrestodelcarlino

Riemerse dall'oblio e dal fango, parte delle lunette del '600 di San Mercuriale forse perse per sempre. I loro traslochi negli ultimi decenni - Già gravemente deteriorate, a quanto pare l'esposizione prolungata alle intemperie e in ultimo il fango dell'alluvione dello scorso 16 maggio avrebbero dato il colpo di grazia ...forlitoday