VIDEO Sinner-Griekspoor 2-1 | la sintesi della partita | l’azzurro si scuote dopo la pioggia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una vittoria in rimonta quella di Janniknel terzo turno del Masters1000 di Miami. L’altoatesino (n.3 del ranking) ha dovuto dare fondo a tutte le proprie risorse per piegare la resistenza di un ottimo Tallonche, nei primi due set, è riuscito ad avere un rendimento con il servizio e anche il dritto notevole. L’arrivoa metà del secondo parziale ha dato l’opportunità a Jannik di riordinare le idee e mettere al suo ritorno in campo maggior aggressività e intensità nello scambio da fondo. In questo modo, il pusterese si è costruito le chance per ribaltare la. Vincendo il secondo parziale sullo score di 7-5,aver perso il primo con il medesimo punteggio, l’inerzia del match è completamente cambiata e per il giocatore italiano è stato più ...

Il video con gli Highlights del match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024 . Partita difficile e sgorbutica per il numero tre del Mondo ... (sportface)

Non c'è solo Jannik Sinner per il tennis italiano. Al Miami Open Matteo Arnaldi batte il canadese Denis Shapovalov ai sedicesimi di finale con una prova maiuscola, di classe e grande freddezza. ... (liberoquotidiano)

Scanagatta: “Sinner e Arnaldi continuano la corsa verso il derby [VIDEO] - Due italiani Sinner e Arnaldi (best ranking per lui) in ottavi a Miami e potrebbero trovarsi contro nei quarti. Mentre Musetti raggiunge il terzo turno e affronterà Shelton che aveva battuto al Queen' ...ubitennis

Sinner vola agli ottavi di finale, sconfitto (in rimonta) Griekspoor per 5-7, 7-5, 6-1. Supera il turno anche Arnaldi - Jannik Sinner scende in campo per il 3° turno del Masters 1000 di Miami contro l'olandese Tallon Griekspoor. In palio il pass per gli ottavi di finale. I due si erano ...leggo

Incontro valido per il terzo turno del torneo della Florida - Jannik Sinner scende in campo per il 3° turno del Masters 1000 di Miami contro l'olandese Tallon Griekspoor. In palio il pass per gli ottavi di finale. I due si erano ...ilmessaggero