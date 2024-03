Victoria De Angelis lanciatissima con la carriera da dj | sarà headliner di Sea Star

(Di lunedì 25 marzo 2024)De, virtuosa bassista dei Måneskin, ha avviato da poco la sua nuovada solista dietro la consolle e aumentano gli appuntamenti in calendario., infatti, la nuovadel SeaFestival, ad Umago, in Croazia, a 50 chilometri dal confine italo-sloveno.arriverà al Seaproprio nell’ambito del suo primo tour da dj con set che uniscono il groove del suo basso con le sonorità techno e da club, berlinesi e non. Icona femminile per sex appeal, libertà e fluidità,Deha saputo conquie i fan in tutto il mondo con le sue performance sui palchi di ogni dove. E ora è pronta a conquie il pubblico di Sea ...

