(Di lunedì 25 marzo 2024) La riqualificazione diincassa un altro ok, e questa volta vale doppio perché viene dal comitato della Stazione, un nutrito gruppo di residenti che non sono mai stati morbidi con l’amministrazione. La presidente Sandra Capuzzi nell’approvare la realizzazione, ricorda anche che era molto attesa e che lo strascico di polemiche sui social, ormai non ha più senso. Come dire che la nuova stazione c’è e va bene così guardiamo al futuro Ma, la stessa Capuzzi ricorda al sindaco che: "Mancano ancora le pensiline per le attese dei bus e soprattutto dei taxi. A noi interessa porre alcune questioni sul futuro e sulla gestione futura. Bene la riqualificazione ma serve impegno nel teneree cominciamo a fare qualche multa a chi sporca, serve subito un controllo per scoraggiare le cattive abitudini. Abbiamo visto che ci sono ...

Pisa, 15 marzo 2024 – A Pisa Lavori di riqualificazione in zona stazione e viale Gramsci in dirittura di arrivo. Da lunedì 18 a venerdì 22 marzo si asfalta viale Gramsci e rotatoria ... (lanazione)

Viale Gramsci nuovo look: "Ora manteniamo pulito e organizziamoci eventi" - La presidente del Comitato La Stazione Sandra Capuzzi: "Ottimo lavoro, anche se mancano ancora le penesiline. Controlli e multe a chi crea degrado".lanazione

Non risponde al telefono: paura per un'anziana colta da malore - Mattinata di apprensione per un'anziana che non stava più rispondendo alle telefonate della nipote che, preoccupata per la zia, ha dato l'allarme. Sul posto intorno alle 9 30 di sabato, in Viale ...viverefano

Non risponde e non apre la porta: salvata a Mondolfo anziana colta da un malore - MONDOLFO Paura ieri mattina per un’anziana che non rispondeva più alle ripetute telefonate dei familiari. La pensionata, 84 anni e residente in Viale Gramsci, probabilmente si ...corriereadriatico