Parole e canzoni, musica e racconto per un Viaggio nel cuore del L’America . Brani celebri, il calore del soul e le note del jazz per un’immersione nella musica e nella cultura a stelle e strisce. ... (ilgiorno)

Viaggio nei luoghi della Memoria. Da Bardine alla fattoria di Valla. Quel silenzio che ’narra’ le stragi - L’esperienza di 40 studenti del liceo Repetti di Carrara a Fivizzano. Visita al Museo che raccoglie foto d’epoca ...lanazione

Luca Zaia: “Senza identità non c’è consenso. Il Veneto non è la periferia del mondo” - Il governatore: «Non perdo il sonno per il terzo mandato, ma decidano i cittadini. L’elezione diretta è sale per la democrazia» ...laprovinciapavese.gelocal

L’hostess che ha aiutato Arnaldo: «Dormiva da mesi in aeroporto. L’ho adottato e ora ha una casa» - Parla l’hostess dell’aeroporto «Marconi» che ha preso a cuore la storia dell’anziano. «Ora è casa di una mia conoscente, ma spero che presto gli venga assegnato un alloggio popolare» ...corriere