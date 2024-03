Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)DEL 25 MARZOORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, LA-FIUMICINO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UNICA ECCEZIONE LA CRISTOFORO COLOMBO, AUTO IN CODA DA MEZZOCAMMINOA VIA DI MALAFEDE LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE È CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER CONSENTIRE I LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NELLE GALLERIE TRA I CHILOMETRI 0 E 2+700, TRA LO SVINCOLO CON LA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI FINO AL TERMINE DEGLI INTERVENTI PREVISTO PER IL 17 APRILE IN CHIUSURA IL METEO DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELSONO PREVISTE SULDAL MATTINO DI DOMANI, MARTEDÌ 26 ...