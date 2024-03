Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)DEL 25 MARZOORE 19.35 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO LE CODE SULLA VIA SALARIA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, SIAMO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA CRISTOFORO COLOMBO QUI CODE PER TRAFFICO DA MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SITUAZIONE INVARIATA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA-FIUMCINO NELL’ORDINE SI RALLENTA DA TOGLIATTI AL RACCORDO E DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, NEI DUE CASI IN USCITA SUL RACCOROD ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E A24 SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA È TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral