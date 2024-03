Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)DEL 25 MARZOORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E A24-TERAMO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE SEMPRE PER TRAFFICO DALLA NOEMENTANA ALLA PRENESTINA SULLA-FIUMICINO CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO DA TOGLIATT AL RACCORDO NEI DUE CASI IN USCITA INFINE, PERMANGONO LE CODE SULLA VIA SALARIA QUI PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI È ...