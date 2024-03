Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)DEL 25 MARZOORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA-FIUMICINO CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO DA TOGLIATT AL RACCORDO NEI DUE CASI IN USCITA E SUL RACCORDO ANULARE IN INERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRAFFIC RALLENTATO DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA ANCHE TRA PORTUENSE E AURELIA IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E OSTIENSE POI CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA INFINE, PERMANGONO LE CODE SULLA VIA SALARIA QUI PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI NELLE DUE ...