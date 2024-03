Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)DEL 25 MARZOORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA STATALE PONTINA DA VIA APRILIANA AD ARDEA, IN DIREZIONE LATINA CODE A TRATTI SULLA VIA NETTUNENSE E SULLA VIA CASILINA RISPETTIVAMENTE TRA IL RACCORDO E BORGHESIANA E DA SETTEVILLE A TIVOLI TERME, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SIAMO TRA LE USCITE COLOMBO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA POI CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA INFINE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA DA TOGLIATTI ...