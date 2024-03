Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)DEL 25 MARZOORE 16.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO IN STRADA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, VERSO IL RACCORDO ANULARE LA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO E DI TOR LUPARA, VERSO MENTANA ANCHE VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E Più AVANTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD È TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A Più TARDI Servizio fornito da Astral