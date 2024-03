Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)DEL 25 MARZOORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI RALENTA SUL RACCOROD ANULARE IN ESTERNA DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONESUD ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA SU VIA VITTORIO PICCININI UN INCIDENTE CAUSA CODE LUNGO VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE NORD CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE LE CODE SON DOVUTE ALLA PRENESNZA DI UN CANTIERE, SIAM ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI, NELLE DUE DIREZIONI È TUTTO DA GINA PANDOLFO E AST4RAL INFOMOBLITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral