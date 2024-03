Viabilità Roma Regione Lazio del 25-03-2024 ore 08 | 45

(Di lunedì 25 marzo 2024)DEL 22 MARZOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON LUNEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAALCUNI INCIDENTI CREANO I PRIMI DISAGI ALLA CIRCONE VERSO LA CAPITALE IL PRIMO SULL AUTOSTARDA A1NAPOLI CON INCOLONNAMENTI TRA VALMONTONE E L INNESTO CON LA DIRAMAZIONESUD IL SECONDO SULLA CASSIA BIS ALTEZZA FORMELLO POI TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO SEMPRE PER TRAFFICO INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA POI SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TORRE ANGELA E LO SVINCOLO CON VIA NOMENTANA SULLA VIA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMINI UN ALTRO INCIDENTE CHE CREA ...

I lavori a Firenze nella settimana di Pasqua: Percorso alternativo: via degli Speziali - via Roma - via dei Tosinghi. Piazza Indipendenza - via ... Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via Ancillotto e diretti in via Vecchi (prima ...

