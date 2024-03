Il mercato del Verona è sempre più affollato di nomi, soprattutto per Quanto riguarda le uscite eccellenti. Un leitmotiv che è... (calciomercato)

L’allenatore del Sassuolo Davide Ballardini ha parlato a DAZN dopo il successo per 1-0 contro il Frosinone. Prima vittoria sulla panchina de... (calciomercato)

Verona: quanto torna Tomas Suslov, quante partite salta, la chance per Swiderski - Verona: quanto torna Tomas Suslov, quante partite salta, la chance per Swiderski Il giocatore slovacco, impegnato con la Nazionale di Francesco Calzona contro l`.calciomercato

Concerti Sinfonici Arena di Verona 2024: date, biglietti e programma - Concerti Sinfonici Arena di Verona 2024 Ecco le date, i prezzi dei biglietti per gli spettacoli lirici e il programma.tag24

Pact4Future, come vedere Mahmood e gli altri ospiti all’evento in Bocconi: il programma completo - Dal 25 al 28 aprile all’Università Bocconi di Milano il Forum internazionale organizzato con il Corriere dedicato a People, Planet e Purpose: ecco orari, ospiti e modalità per vedere (gratis) gli appu ...corriere