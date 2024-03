Vergognose violenze nel centro protetto | schiaffoni e botte ai disabili che “disobbedivano”

Inaugurata a Ravenna una nuova panchina rossa - Giovedì 21 marzo, a Ravenna, è stata inaugurata una panchina rossa contro la violazione dei diritti umani realizzata dal Lions club-Ravenna Dante Alighieri, con Vincenzo Rivizzigno nel ruolo di presid ...ravenna24ore

Il Lions Club dona una panchina rossa nei Giardini Pubblici di Ravenna per dire no alla violenza sulle donne - “La violenza contro le donne è una delle più Vergognose violazioni dei diritti umani”. Sono intervenuti la Presidente dell’Associazione Linea rosa Alessandra Bagnara, l’Assessore a Transizione ...ravennanotizie

Bernini, 'non siamo preoccupati ma stop alla violenza' - "Sono qui per ascoltare e condividere le soluzioni migliori per evitare che episodi come quelli dei giorni scorsi si ripetano. Non siamo preoccupati, tuteliamo la libera manifestazione del pensiero co ...ansa